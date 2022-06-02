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مفتاح والقفص الذهبي
فاجأ الفكاهي هيثم مفتاح متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” برسالة وجهها إليهم يؤكد فيها أنه يرغب في الانتقال من حياة العزوبة إلى الحياة الزوجية. وعبر هيثم مفتاح عن رغبته في دخول القفص الذهبي من خلال تعليق أرفقه بعدة صور التقطت أثناء حضوره حفل زفاف. وجاء في رسالته قوله “هيثم مفتاحأكمل القراءة »
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