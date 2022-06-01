اذاعة وتلفزيون
“نكونو واضحين” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “نكونو واضحين”. وقالت القناة في ورقة تعريفية للبرنامج، إن المواطن المغربي يجد نفسه أمام كم هائل من الأخبار، فقد أصبحت المعلومة متاحة بشكل كبير وسريع، إذ يتفاعل معها، لكنه لا يناقشها بعقلانية. “نكونو واضحين”، البرنامج الذيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا