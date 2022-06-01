أســــــرة
التخطيط للمستقبل… التوازن
أكدت زبيدة بنمامون، أستاذة جامعية ومعالجة نفسية وخبيرة في التطوير المستمر والقيادة ل”الصباح” أن التخطيط للمستقبل يعتبر أمرا مهما بالنسبة إلى كل شخص، موضحة “إنه أمر غاية في الأهمية، كما أن أعيش الحاضر لا يعني أنه لا ينبغي التفكير في المستقبل”. وحتى يعيش كل شخص وقته الحاضر بطريقة جيدة يتعينأكمل القراءة »
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