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أســــــرة

التخطيط‭ ‬للمستقبل‭… ‬التوازن

منذ دقيقة واحدة
أكدت‭ ‬زبيدة‭ ‬بنمامون،‭ ‬أستاذة‭ ‬جامعية‭ ‬ومعالجة‭ ‬نفسية‭ ‬وخبيرة‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬والقيادة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬التخطيط‭ ‬للمستقبل‭ ‬يعتبر‭ ‬أمرا‭ ‬مهما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬شخص،‭ ‬موضحة‭ “‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الأهمية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أعيش‭ ‬الحاضر‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭”.‬ وحتى‭ ‬يعيش‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬وقته‭ ‬الحاضر‭ ‬بطريقة‭ ‬جيدة‭ ‬يتعين‭أكمل القراءة »


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