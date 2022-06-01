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أســــــرة

منذ دقيقة واحدة
يمكن‭ ‬اختيار‭ ‬الطويلة‭ ‬أو‭ ‬القصيرة‭ ‬ ‭(‬خاص‭)‬
الفساتين‭ ‬البيضاء‭ ‬لإطلالة‭ ‬منعشة يعتبر‭ ‬خبراء‭ ‬الموضة‭ ‬أن‭ ‬الفستان‭ ‬الأبيض،‭ ‬سيظل‭ ‬دائما‭ ‬أفضل‭ ‬قطعة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إطلالة‭ ‬منعشة‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬طويلا‭ ‬أو‭ ‬قصيرا،‭ ‬بسيطا‭ ‬أو‭ ‬بقصات‭ ‬ونقشات،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬التي‭ ‬يسهل‭ ‬تنسيقها‭ ‬ولا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التفكير‭.‬ ويمكن‭ ‬اختيار،‭ ‬حسب‭ ‬نصائح‭ ‬الخبراء،‭ ‬الفساتين‭ ‬البيضاء‭ ‬بالأقمشة‭أكمل القراءة »


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