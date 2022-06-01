الفساتين البيضاء لإطلالة منعشة يعتبر خبراء الموضة أن الفستان الأبيض، سيظل دائما أفضل قطعة للحصول على إطلالة منعشة في الصيف سواء كان طويلا أو قصيرا، بسيطا أو بقصات ونقشات، علما أنه من القطع التي يسهل تنسيقها ولا تحتاج إلى الكثير من التفكير. ويمكن اختيار، حسب نصائح الخبراء، الفساتين البيضاء بالأقمشةأكمل القراءة »
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