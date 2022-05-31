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اذاعة وتلفزيون

عمالقة الكوميديا على “نتفليكس”

منذ 4 دقائق
بثت شبكة “نتفليكس” عرض “لقاء العمالقة: تكريم أساطير الكوميديا الارتجالية”، الذي صُور ضمن مهرجان “نتفليكس مزحة”، المقام الشهر الماضي في هوليوود. وكشفت مواقع متخصصة عالمية أن أهمية هذا العرض تكمن بأنه يفتتح أول صالة لأساطير الكوميديا (مشابهة لتلك الخاصة بالروك والبلوز والتمثيل وغيرها..)، تلك التي دشنها أربعة، وهم جون ريفيز،أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق

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