البيضاء تكرم الغماري في مقابلة استعراضية

بعد أشهر من الذكرى الثانية لرحيله المفاجئ، عادت روح صلاح الدين الغماري، الصحافي بالقناة الثانية، لتحلق من جديد فوق سماء البيضاء، من خلال الاحتفال التكريمي الكبير الذي دعت إليه جمعية قدماء النادي المكناسي، بتنسيق مع عائلته وزملائه، وبحضور وازن لقدماء اللاعبين والمؤطرين من مختلف الأجيال.

واحتضنت أكاديمية “سيتي فوت”بالوازيس، السبت الماضي، المقابلة الاستعراضية بين قدماء المنتخب الوطني، وقدماء لاعبي في الوداد والرجاء الرياضيين والدفاع الحسني الجديدي وقدماء لاعبي النادي المكناسي.

وفوجئت لجنة التنظيم بالعدد الكبير من اللاعبين والمؤطرين والمسيرين من مختلف الأجيال الذين تكبدوا عناء السفر من مدن مختلفة، إذ حضر أقصبي وسعيد غاندي والغزواني، إلى جانب عبد الكريم الحضريوي وعبد اللطيف العراقي ومصطفى الحداوي ورشيد الداودي والجلالي فاضل وصلاح الدين بصير وعبد الله هيدامو.

ومن قدماء لاعبي النادي المكناسي، حضر حميدوش وبنونة وبيدان. وجاء من الدفاع الحسني الجديديصعصع وشعو وبلعربي ومصطفى أيت جورك.

وجرت أطوار المقابلة الاستعراضية على أرضية الملعب الكبير لأكاديمية “سيتي فوت”، التابع لحدائق الرياضة كاليفورنيا، التي أشرفت على التنظيم المادي واللوجيستيكي، ووفرت شروط الاستقبال لعدد من الضيوف، منهم والدة الفقيد صلاح الدين الغماري زوجته وابنه، وأصدقاؤه في القناة الثانية، كما شوهد أيضا عبد المالك أبرون، ممثلا عن الجامعة الملكية لكرة القدم، ومصطفى النجاري، المدرب الوطني للدراجات، إلى جانب مسؤولين محليين يتقدمهم، مولاي أحمد أفيلال، نائب العمدة، ورؤساء مقاطعات المعاريف وعين الشق وسيدي مومن والحي المحمدي ومولاي رشيد.

وانتهى الاحتفال، الذي يأتي في سياق تنشيط الذاكرة وترسيخ ثقافة الاعتراف والتلاقح بين الأجيال، بتوزيع عدد من الجوائز والشهادات التقديرية على المشاركين، في أجواء مميزة صدح فيها النشيد الوطني بأداء فرقة موسيقية من 60 عازفا، من المعهد الموسيقي للبيضاء، تحت قيادة عبد اللطيف بنوحود.