وطنية
مطالب بعزل منتخبين بالجديدة
طالبت فعاليات محلية عامل الجديدة بتفعيل مذكرة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في موضوع «وجوب تحريك مسطرة العزل، في حق منتخبين يوجدون في حالة تناف، بسبب علاقتهم مع الجماعات الترابية التي يساهمون في تسييرها، بواسطة شركاتهم أو جمعياتهم أو باعتبارهم أشخاصا ذاتيين”. وطالبت الفعاليات المدنية ذاتها العمالة بمراسلة المنتخبين المعنيينأكمل القراءة »
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