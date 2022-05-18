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وطنية

مطالب‭ ‬بعزل‭ ‬منتخبين‭ ‬بالجديدة

منذ 4 دقائق
طالبت‭ ‬فعاليات‭ ‬محلية‭ ‬عامل‭ ‬الجديدة‭ ‬بتفعيل‭ ‬مذكرة‭ ‬عبد‭ ‬الوافي‭ ‬لفتيت،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬وجوب‭ ‬تحريك‭ ‬مسطرة‭ ‬العزل،‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬منتخبين‭ ‬يوجدون‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تناف،‭ ‬بسبب‭ ‬علاقتهم‭ ‬مع‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬التي‭ ‬يساهمون‭ ‬في‭ ‬تسييرها،‭ ‬بواسطة‭ ‬شركاتهم‭ ‬أو‭ ‬جمعياتهم‭ ‬أو‭ ‬باعتبارهم‭ ‬أشخاصا‭ ‬ذاتيين‭”.‬ وطالبت‭ ‬الفعاليات‭ ‬المدنية‭ ‬ذاتها‭ ‬العمالة‭ ‬بمراسلة‭ ‬المنتخبين‭ ‬المعنيين‭أكمل القراءة »


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