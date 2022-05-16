الرياضة
أم الألعاب تعود إلى منصات الملتقيات
بقالي يتوج بسباق 3 آلاف متر موانع بالدوحة تمكن سفيان بقالي، العداء العالمي المغربي، من تحقيق أول فوز له الموسم الرياضي الجاري، بتتويجه بسباق 3 آلاف متر موانع، ضمن ملتقى الدوحة، أولى محطات العصبة الماسية. وحسمت الصورة النهائية في تتويج بقالي بسباق 3 آلاف متر، بعد أن أكدت دخوله فيأكمل القراءة »
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