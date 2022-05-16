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الرياضة

أم الألعاب تعود إلى منصات الملتقيات

منذ 15 دقيقة
بقالي يتوج بسباق 3 آلاف متر موانع بالدوحة تمكن سفيان بقالي، العداء العالمي المغربي، من تحقيق أول فوز له الموسم الرياضي الجاري، بتتويجه بسباق 3 آلاف متر موانع، ضمن ملتقى الدوحة، أولى محطات العصبة الماسية. وحسمت الصورة النهائية في تتويج بقالي بسباق 3 آلاف متر، بعد أن أكدت دخوله فيأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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