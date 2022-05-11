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اذاعة وتلفزيون

طلبة بلجيكيون في التلفزيون

منذ دقيقتين
استقبلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمقرها المركزي وفدا من 13 طالبا بمعهد الدراسات العليا للتواصل الاجتماعي (بروكسيل-بلجيكا)، للاطلاع على تطورات المؤسسة. وخلال هذه الزيارة التكوينية، استعرض مسؤولو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أمام أعضاء الوفد المرفوقين بمؤطريهم وأساتذة من المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، تاريخ هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية، منذ أولأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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