الصباح الفني
تصوير “عجلة الزمن” بالمغرب
تترأس سناء الحمري، المخرجة الأمريكية من أصل مغربي فريق إخراج السلسلة العالمية “عجلة الزمن”، التي تعتبر في الوقت الراهن من أهم الإنتاجات الدرامية في هوليود وتحقق أعلى نسب المشاهدات في العالم. ويجري حاليا بالداخلة تصوير مشاهد الجزء الثاني من مسلسل فنتازيا ملحمي أمريكي بعنوان “عجلة الزمن”، وهو مقتبس عن روايةأكمل القراءة »
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