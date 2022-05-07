fbpx
الصباح الفني

تصوير‭ “‬عجلة‭ ‬الزمن‭” ‬بالمغرب

منذ 5 دقائق
سناء‭ ‬الحمري‭(‬خاص‭)‬
تترأس‭ ‬سناء‭ ‬الحمري،‭ ‬المخرجة‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مغربي‭ ‬فريق‭ ‬إخراج‭ ‬السلسلة‭ ‬العالمية‭ “‬عجلة‭ ‬الزمن‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الإنتاجات‭ ‬الدرامية‭ ‬في‭ ‬هوليود‭ ‬وتحقق‭ ‬أعلى‭ ‬نسب‭ ‬المشاهدات‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬ ويجري‭ ‬حاليا‭ ‬بالداخلة‭ ‬تصوير‭ ‬مشاهد‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬فنتازيا‭ ‬ملحمي‭ ‬أمريكي‭ ‬بعنوان‭ “‬عجلة‭ ‬الزمن‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬مقتبس‭ ‬عن‭ ‬رواية‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة