الرياضة
غوارديولا يقبل البقاء في “السيتي”
وافق الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على البقاء بالفريق، إلى غاية 2025. وأجمعت الصحف الإنجليزية على موافقة غوارديولا على تجديد عقده، بعد أيام من تجديد يورغن كلوب عقده مع ليفربول، لتتواصل الندية بين الناديين. وأبلغ مسؤولو «السيتي» غوارديولا أن إدارة الفريق لا تنوي التخلي عنه، وأنهم يرغبون في تجديدأكمل القراءة »
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