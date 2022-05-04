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حكومــة أخنـوش فـي الامتحـان
تنزيل نظام القطبين ويتطلب توافق الشركاء الاجتماعيين يواجه إصلاح منظومة التقاعد تحديات صعبة لمواجهة خطر إفلاس يتهدد جميع مكوناتها، ما يفرض على الحكومة التعجيل بحوار وطني شامل مع جميع الأطراف والشركاء، من أجل التوافق حول سيناريوهات الإصلاح، بما يضمن ديمومتها، وإعادة هيكلتها، في اتجاه توحيدها في إطار منظومة ثنائية القطبين.أكمل القراءة »
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