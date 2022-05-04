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حوادث

انتحار امرأة بسيدي بنور

منذ 5 دقائق
وضعت أم طفلين، في عقدها الثالث، حدا لحياتها شنقا الأسبوع الماضي، بأحد دواوير أولاد سي بوحيا التابعة لإقليم سيدي بنور. وأضافت المصادر أنه عثر على الهالكة مشنوقة بواسطة حبل داخل بيتها، دون أن تعرف الأسباب التي دفعتها إلى الانتحار بتلك الطريقة المأساوية. ورجحت المصادر أن تكون مشاكل نفسية أدت بهاأكمل القراءة »


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