الأولى
شبكة تجنس رضع الأمهات العازبات
الأمن الإسباني يوقف 71 شخصا ويشرع في أخذ عينات من الحمض النووي فككت الشرطة الإسبانية شبكة تزوير وثائق رسمية لتجنيس رضع أمهات عازبات مغربيات بالهوية الإسبانية، بعدما أوقفت 51 شخصا في مليلية، و20 في مدن أخرى، بينما صدرت مذكرات بحث في حق 38 آخرين. وكشفت التحريات الأمنية أن أغلب الرضعأكمل القراءة »
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