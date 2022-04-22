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حوادث

الحبس لأفراد شبكة للدعارة بفاس

منذ 5 دقائق
Foreign women are seen sitting inside a karaoke bar in Thailand's southern province of Narathiwat during a police raid as part of a campaign against prostitution and human trafficking involving women and minors on November 9, 2018. - About 50 Laotian women were rounded up by authorities for investigation. (Photo by Madaree TOHLALA / AFP)
أدانت ابتدائية فاس، مساء الثلاثاء الماضي، أفراد شبكة للدعارة الراقية بعقوبات تراوحت بين أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و4 أشهر نافذة، بعد أسبوع من حجز ملفهم للتأمل، بعدما أوقفوا من داخل شقة مفروشة قبل 5 أسابيع، إثر معلومات توصلت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية. وحكمت على صاحب الشقة المعتقل بسجنأكمل القراءة »


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