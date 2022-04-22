حوادث
الحبس لأفراد شبكة للدعارة بفاس
أدانت ابتدائية فاس، مساء الثلاثاء الماضي، أفراد شبكة للدعارة الراقية بعقوبات تراوحت بين أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و4 أشهر نافذة، بعد أسبوع من حجز ملفهم للتأمل، بعدما أوقفوا من داخل شقة مفروشة قبل 5 أسابيع، إثر معلومات توصلت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية. وحكمت على صاحب الشقة المعتقل بسجنأكمل القراءة »
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