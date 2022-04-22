حوادث
مؤاخذة موظف متهم بالنصب
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء الثلاثاء الماضي، موظفا جماعيا بالمدينة بسنتين حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة، بعد متابعته بـ”النصب واستغلال النفوذ وأخذ منفعة غير مشروعة من مؤسسة يتولى إدارتها” طبقا للفصول 245 و250 و340 من القانون الجنائي. واتهم باستغلال مسؤوليته بقسم التعمير بمقاطعة بالمدينة، للنصب على ضحاياأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا