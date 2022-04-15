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الصباح الفني

المعهد‭ ‬الفرنسي‭ ‬يحيي‭ “‬ليالي‭ ‬رمضان‭”‬

منذ 4 ساعات
جانب‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ (‬خاص‭)‬
أعلن‭ ‬المعهد‭ ‬الثقافي‭ ‬الفرنسي‭ ‬بالمغرب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬“ليالي‭ ‬رمضان”،‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬الأجواء‭ ‬الروحية‭ ‬لهذا‭ ‬الشهر‭.‬ وقدمت‭ ‬مديرة‭ ‬المعهد‭ ‬الفرنسي،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ (‬اليوم‭) ‬الجمعة،‭ ‬وتنتهي‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭.‬ وأكدت‭ ‬مديرة‭ ‬المعهد،‭ ‬كليليا‭ ‬شيفرييه‭ ‬كولاكو،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬لها،‭ ‬أن‭ ‬“هذه‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭أكمل القراءة »


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