الصباح الفني
المعهد الفرنسي يحيي “ليالي رمضان”
أعلن المعهد الثقافي الفرنسي بالمغرب تنظيم الدورة السادسة عشرة من “ليالي رمضان”، التي تواكب الأجواء الروحية لهذا الشهر. وقدمت مديرة المعهد الفرنسي، الثلاثاء الماضي، الخطوط العريضة لهذه الدورة التي تنطلق (اليوم) الجمعة، وتنتهي يوم 30 أبريل الجاري. وأكدت مديرة المعهد، كليليا شيفرييه كولاكو، في كلمة لها، أن “هذه الدورة تأتيأكمل القراءة »
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