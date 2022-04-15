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وطنية

لهيب‭ ‬المحروقات‭ ‬يصل‭ ‬التأمينات

منذ 4 ساعات
شركات‭ ‬الإنجاد‭ ‬تنقلب‭ ‬على‭ ‬اتفاقها‭ ‬وتلزم‭ ‬أصحاب‭ ‬السيارات‭ ‬بتحمل‭ ‬الزيادة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬الديبناج‮»‬ امتد‭ ‬لهيب‭ ‬المحروقات،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬التأمينات‭ ‬والمساعدة،‭ ‬بعدما‭ ‬قررت‭ ‬شركات‭ ‬خفر‭ ‬السيارات‭ (‬الديبناج‭) ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬الطرق‭ ‬السيارة‭ ‬للمغرب‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬خدماتها‭ ‬بنسب‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬و‭ ‬200،‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬شحن‭أكمل القراءة »


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