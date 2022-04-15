وطنية
لهيب المحروقات يصل التأمينات
شركات الإنجاد تنقلب على اتفاقها وتلزم أصحاب السيارات بتحمل الزيادة المقررة في خدمة «الديبناج» امتد لهيب المحروقات، ليصل إلى قطاع التأمينات والمساعدة، بعدما قررت شركات خفر السيارات (الديبناج) المرخصة من قبل شركة الطرق السيارة للمغرب الزيادة في خدماتها بنسب تتراوح بين 50 في المائة و 200، بالنسبة إلى خدمات شحنأكمل القراءة »
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