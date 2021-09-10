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“ديبشخي” أكبر “المكردعين” بفاس
تشريعيات الجهة أعادت 15 برلمانيا للقبة خسر إدريس الأزمي الإدريسي، الملقب فيسبوكيا ب «ديبشخي»، مقعده البرلماني خلال انتخابات أول أمس (الأربعاء)، ليكون بذلك أكبر الخاسرين. من ناحية أخرى، أعادت الانتخابات التشريعية بجهة فاس، وجوها برلمانية مألوفة، لقبة البرلمان الذي لن يستقبل إلا نسبة قليلة من الفائزين الجدد من أقاليمها التسعةأكمل القراءة »
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