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مستجدات

“ديبشخي” أكبر “المكردعين” بفاس

منذ 4 دقائق
Driss El Azami El Idrissi , lors d'une séance plénière consacrée à la discussion de la première partie du PLF2018
تشريعيات الجهة أعادت 15 برلمانيا للقبة خسر إدريس الأزمي الإدريسي، الملقب فيسبوكيا ب «ديبشخي»، مقعده البرلماني خلال انتخابات أول أمس (الأربعاء)، ليكون بذلك أكبر الخاسرين. من ناحية أخرى، أعادت الانتخابات التشريعية بجهة فاس، وجوها برلمانية مألوفة، لقبة البرلمان الذي لن يستقبل إلا نسبة قليلة من الفائزين الجدد من أقاليمها التسعةأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق
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