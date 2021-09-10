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الأحرار يقهر المصباح بسوس
انتزع جل البلديات من أيدي العدالة والتنمية الذي فقد مقاعده البرلمانية أظهرت النتائج المؤقتة التي أعلن عنها والي جهة سوس ماسة، وعامل عمالة أكادير إداوتنان، انهيار قلعة الحزب الإسلامي، العدالة والتنمية بالجهة، التي دمرها حزب التجمع الوطني للأحرار، بسحقه تاريخيا، إثر حصوله على 159866 صوتا، بعد فرز أزيد من ستينأكمل القراءة »
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