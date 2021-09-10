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خير … أول ممثلة برلمانية
قالت إن الفنان يمارس السياسة فعليا وفنانون يتسابقون لتهنئتها فازت الممثلة المغربية فاطمة خير بمقعد في البرلمان باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد ترشحها وكيلة للائحة النسائية الجهوية بدائرة ٱنفا في البيضاء. وجاء فوز خير، بعدما تمكن حزب عزيز أخنوش، من اكتساح المقاعد الجماعية والبرلمانية، لتصير أول ممثلة تدخل البرلمانأكمل القراءة »
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