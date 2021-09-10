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ليلة سقوط “بيجيدي” بالبيضاء
إخوان العثماني فقدوا 30 مقعدا بدوائر العمالة الثماني وتراجعوا في مديونة والنواصر فقد العدالة والتنمية 30 مقعدا في عمالة البيضاء، المكونة من ثماني عمالات مقاطعات، كان إخوان عبد الإله بنكيران، اكتسحوها في انتخابات 2016، بواقع مقعدين في كل دائرة، في سابقة من نوعها في المغرب. وسقط “كابرانات” العدالة والتنمية فيأكمل القراءة »
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