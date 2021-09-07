حوادث
4 سنوات لهاتك عرض قاصر
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه ب4 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة، من أجل جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف ومسك والاتجار في المخدرات ومسكر ماء الحياة واستهلاكهما وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع والسكر العلني البينأكمل القراءة »
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