مستجدات
“السنبلة” تتشبث بمحاسبة المسؤولين
الصبيطي يتحدث عن تهميش سيدي بليوط وجعل الاقتراع مناسبة لإعادة الثقة حث سعيد الصبيطي، مرشح الحركة الشعبية في مقاطعة سيدي بليوط، الناخبين على اختيار من يستحق الثقة لتولي المسؤولية، وأخذ الحيطة والحذر وقطع الطريق على ما أسماهم “الأجانب” عن المنطقة، والذين خانوا الثقة في المحطات السابقة، إضافة إلى جعل يومأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا