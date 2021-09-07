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العطش يحاصر أحزاب الرحامنة
المنصوري اقترح تفعيل مشروع نقل مياه الشمال لترسيخ الحس التضامني بين الجهات اصطدمت أحزاب الرحامنة في حملاتها بشبح غضب دواوير العطش، و هو ما عبر عنه عبد الحليم المنصوري مرشح حزب الاستقلال للانتخابات البرلمانية بالإقليم، بشعار “الماء مفتاح التنمية»، متسائلا عما إذا كانت المجهودات المبذولة في المنطقة ترقى إلى المستوى المنشود، علىأكمل القراءة »
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