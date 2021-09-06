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زغاريد في حملة بركة بالعرائش
أمين عام الاستقلال زار عددا من الدواوير للتعرف على معاناة المواطنين ووعد بحل المشاكل العالقة يواصل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووكيل لائحته للانتخابات التشريعية بإقليم العرائش، حملته بعدد من مناطق وقرى الإقليم، للتعريف ببرنامجه الانتخابي وإقناع المواطنين بالتصويت على رمز “الميزان” خلال الاستحقاقات الجماعية والجهوية والتشريعية،أكمل القراءة »
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