اذاعة وتلفزيون
بهلول يروج لـ”فتح الأندلس”
أكد الممثل هشام بهلول أن مسلسل “فتح الأندلس” الذي شارك فيه سيتم بثه قريبا، كما دعا جمهوره إلى متابعته، من خلال الترويج له عبر نشر صور من كواليسه على حسابه ب”إنستغرام”. وانتقل هشام بهلول منذ فترة إلى لبنان لتصوير مسلسل “فتح الأندلس” تحت إدارة المخرج محمد العنزي، إذ سبق أنأكمل القراءة »
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