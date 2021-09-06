حوادث
6 سنوات لمبحوث عنه
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه ب6 سنوات سجنا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة ومحاولتها باستعمال الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض. وظل المتهم في حالة فرار طيلة ثلاث سنوات، بعد ارتكابه رفقة اثنين من أصدقائه جناية السرقة الموصوفة والضرب والجرحأكمل القراءة »
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