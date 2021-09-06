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الرياضة

مهاجم كونغولي بالوداد

منذ ساعتين
الفريق يتعاقد مع معد بدني إيفواري والإعلام المصري ينقل الكرتي إلى بيراميدز نجح الوداد الرياضي، في ضم نجم كونغولي، يمارس في الدوري البلجيكي، يدعى غاي مبينزا (مواليد فاتح أبريل 2000)، يشغل مركز جناح أيمن. ووافق الوداد على المطالب المالية لرويال أونتويرب البلجيكي للتخلي عن مهاجمه على سبيل الإعارة إلى نهايةأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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