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بوكطاية يواصل حمل “الوردة”
المناضل الاتحادي وكيلا للائحة الجهوية لحزب القوات الشعبية بالبيضاء وسطات يخوض المناضل الاتحادي سعيد بوكطاية تجربة الانتخابات وكيلا للائحة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الدار البيضاء سطات. راكم بوكطاية تجربة حزبية مهمة مع حزب القوات الشعبية، تناهز ثلاثين سنة، بدأها من القطاع التلاميذي، في مطلع الستينات، ثم القطاعأكمل القراءة »
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