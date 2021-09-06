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حملات الأحياء الشعبية … “كلها يلغي بلغاه”
النساء الأكثر مشاركة بـ”البنادر” و”الطعارج” وشباب غاضب على “الوضعية” وآخرون مشاركون من أجل المال الثالثة زوالا، التوقيت المناسب لبدء جولة في أحياء الفداء، في إطار الحملة الانتخابية، دعما للأشخاص المرشحين للانتخابات الجماعية والتشريعية والجهوية. جل أزقة الفداء خالية، فيما تعرف الشوارع رواجا كبيرا، على غرار شارع الفداء. الحرارة المفرطة ساهمتأكمل القراءة »
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