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كورونا يصيب مرشحين ورجال سلطة
عامل بوجدور وباشا سيدي الطيبي يعانيان مضاعفات الفيروس تسلل فيروس «كوفيد 19»، في عز الحملة الانتخابية، التي دخلت أسبوعها الثاني، إلى أجساد العديد من رجال السلطة، ووكلاء لوائح، ومرشحين وأنصارهم المقربين، ما جعلهم يغيبون اضطراريا، ويمكثون في منازلهم، بل إن بعضهم نقل إلى المستشفى. ولم يكتب لعامل إقليم بوجدور أنأكمل القراءة »
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