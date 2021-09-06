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هذه أسباب ضعف المشاركة السياسية للشباب
خالد الشرقاوي السموني* هناك اجماع على أن الديمقراطية لا يمكن لها أن تكتمل في غياب المشاركة المتساوية لجميع أفراد المجتمع، خصوصا النساء والشباب، كما أن المؤسسات السياسية والدستورية في جميع أنحاء العالم في حاجة كبيرة إلى زيادة وتقوية مشاركة الشباب. على هذا الأساس، ينبغي إعطاء المزيد من المساحة للشباب للتعبيرأكمل القراءة »
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