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رقمنة الحملة… إستراتيجية الأحرار للاكتساح
غرفة عمليات تعتمد تقنيات تواصل مباشر مع سكان برشيد قوامها أطقم شابة إذا كانت أغلب الأحزاب المتنافسة بإقليم برشيد تعتمد الحملة التقليدية التي تتمثل في القيام بجولات بالشوارع والأحياء للقاء المباشر مع المواطنين، فإن التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بعاصمة أولاد حريز اختارت الاجتهاد في تطبيق إستراتيجية حزب “الحمامة”،أكمل القراءة »
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