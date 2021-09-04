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الخلفي… حملة “ما قل ودل”
جاب سوق “العونات” وذكر الناخبين بمنجزاته وانصرف في هدوء لم تحل درجة الحرارة المرتفعة، التي قاربت الـ 40، الأربعاء الماضي، دون رغبة المصطفى الخلفي، مرشح العدالة والتنمية في الاستحقاقات التشريعية بإقليم سيدي بنور، في مواصلة حملته الانتخابية، أملا في الظفر بأحد المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة. فبلباس «البلودجين» و”تي شورت» صيفي،أكمل القراءة »
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