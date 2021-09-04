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حنيش : أعطاب مراكش تحتاج عملية جراحية
> هل الوضع المتردي الذي تعرفه الخدمات الصحية بمراكش السبب في دخولكم معترك السياسة، باعتبار التغيير لا يمكن أن يحصل إلا من داخل المؤسسات المنتخبة؟ > باعتباري شابا وأصغر رئيس هيأة للأطباء بجهة مراكش آسفي، ودكتورا اختصاصيا في جراحة المسالك البولية، ودكتورا في تدبير المقاولات، لم أفقد قط وطنيتي تجاهأكمل القراءة »
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