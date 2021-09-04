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لبنى الطاهري …ابن الوز عوام
لبنى الطاهري، وكيلة لائحة النساء عن حزب الاتحاد الدستوري بجماعة مكناس، وضعت ترشيحها رفقة ثلة من نساء العاصمة الإسماعيلية التواقات للتغيير نحو الأفضل. اختزلت لبنى برنامجها الطموح وتصورها المستقبلي الواعد، في شعار: “جميعا من أجل رد الاعتبار للعاصمة الإسماعيلية”، وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، مضيفةأكمل القراءة »
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