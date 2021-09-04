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المحمدية… صراع الكبار
تشهد الانتخابات التشريعية بدائرة المحمدية، صراعا كبيرا بين عدد من المرشحين الذين يتنافسون على الفوز بأحد المقاعد الثالثة المخصصة للإقليم، وفي طليعتهم النواب البرلمانيون الحاليون، الذين يسعون للمحافظة على مقاعدهم. وتتنافس أزيد من 10 لوائح، تمثل مختلف الأحزاب، على 3 مقاعد مخصصة للإقليم، ويصل عدد الناخبين المسجلين 80 ألف ناخب،أكمل القراءة »
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