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محامون بدائرة الرعب
ورود الاتحاد الاشتراكي تتناثر على مقاطعات أنفا اختار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن يكون ممثلوه في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية بعمالة مقاطعات أنفا، محامين من خيرة محامي هيأة المحامين بالبيضاء، في إطار إعادة الاعتبار إلى عمالة مقاطعات أنفا، التي تعد القلب النابض للبيضاء، من خلال تمثيلية تضم أطرا اتحادية،أكمل القراءة »
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