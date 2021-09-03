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“إيراني” في انتخابات برشيد
مرشح “الحمامة” يثير الحدث بولاد حريز بتصفيفة شعره ولحيته الكثة ونظراته الحادة في الشارع الأخضر الفاره الرابط بين مدخل برشيد من جهة الطريق السيار إلى حدود الطريق الوطنية لسطات ومراكش، مرورا بمنطقة الفيلات والمتاجر وفضاءات التنزه وأروقة المقاهي والمتاجر ومطاعم الدجاج ومحلات “اللبن”، لا شيء يوحي، الأحد الماضي، أن الحملةأكمل القراءة »
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