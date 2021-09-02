مستجدات
الحملات الرقمية… ورطة الأحزاب
فرضت نفسها في ظروف الجائحة إلى جانب الخطاب التقليدي الذي يرتكز على علاقات الدم والقبيلة لم يعد من الممكن أن تنظم الحملات الانتخابية مثلما كان عليه الأمر في السابق، حين لم يكن المغاربة يعرفون “فيسبوك” و”تيك توك” و”إنستغرام”. لم يعد بإمكان المرشحين اليوم، وغدا في المستقبل، أن يعتمدوا فقط علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا