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انتخابات 2021… هل من أمل؟ التشخيص يظل منقوصا إذا لم نقدم الجواب الشافي عن إشكالية المسؤولية
زكرياء كارتي * يستعد المغرب لإجراء رابع انتخابات بعد إقرار دستور 2011، انتخابات ذات أهمية بالغة بحكم أن من نتائجها تجديد كامل للمؤسسات المنتخبة من برلمان(مجلس النواب خصوصا)، ومجالس محلية وجهوية وغرف مهنية(06 غشت). تتجلى كذلك أهمية هذه الانتخابات في ظرفية إجرائها في ظل جائحة كورونا والتي غيرت الكثير منأكمل القراءة »
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