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مستجدات

طبول الانتخابات بدأت تدق بأحياء طنجة

منذ 19 ساعة
لقاءات مباشرة مع المواطنين خارج وقت الحملات وتجمعات ليلية بمنازل المؤثرين وسط قيود صحية وإجراءات إغلاق صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، انطلقت بطنجة، الخميس الماضي، الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، المزمع إجراؤها الأربعاء 8 شتنبر المقبل، وارتفعت معها وتيرة التنافس بين المرشحين في الدوائر الانتخابية بالمدينة، الذين دخلوا غمار المنافسةأكمل القراءة »


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منذ 19 ساعة
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