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هذه كلفة تمويل الحملات الافتراضية
صفحة الأحرار الأكثر إنفاقا والعثماني ووهبي والاشتراكي الموحد الأقل انتقل تمويل الحملات الانتخابية من الإنفاق الميداني، من خلال تجنيد آلاف الشباب للترويج للحزب، وتوزيع المناشير الانتخابية، وغيرها من وسائل التسويق السياسي، إلى تمويل حملات افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال دعم التدوينات والصور والفيديوهات، للوصول إلى أكبر عدد ممكنأكمل القراءة »
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