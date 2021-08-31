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الانتخابات بصوت الشارع
اعتبرها البعض “ما كا تنفع ما كا تضر” وآخرون يصوتون لتفادي سخط “لمقدم” “الانتخابات مصاوبة ومقادة من عندهم… الأصوات ديالنا ما كا تنفع ما كا تضر… ولكن كا نصوتو وصافي حيت ولفنا هادشي من زمان”… هكذا تحدث مواطن في الستينات من العمر، صاحب “بيسري”، حين سألته “الصباح” عن الانتخابات، قبلأكمل القراءة »
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