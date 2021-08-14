الصباح الفني
تكريمات عربية في كرسيف
الملتقى الدولي للشعر يحتفي بأسماء من فلسطين وتونس وليبيا والجزائر تتواصل إلى غاية 21 غشت الجاري، فعاليات الدورة الثانية عشرة لملتقى كرسيف الدولي للشعر والتشكيل، الذي انطلق يوم السابع من الشهر نفسه بتنظيم من جمعية الهامش للشعر والتشكيل بكرسيف. ويعرف هذا الملتقى، الذي ينظم بشكل افتراضي تحت شعار “الإبداع وحوارأكمل القراءة »
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