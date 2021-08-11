وطنية
الجرعة الثالثة ممكنة في المغرب
ستشمل الفئات التي تعاني صعوبات مناعية ولن يتم اللجوء إليها قبل الوصول إلى المناعة الجماعية لم يستبعد البروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية ل”كوفيد 19″، لجوء المغرب إلى اعتماد الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس “كورونا”، بالنسبة إلى بعض الفئات من المواطنين، التي تجد صعوبة في مواجهة المرض، حددهاأكمل القراءة »
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