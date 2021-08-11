اذاعة وتلفزيون
أختنق بالرداءة والنقد تحت الطلب
الروائي والناقد الشفاج قال إن الكتابة عرفت نضوبا يتحدث الروائي والناقد سعيد الشفاج عن واقع الأدب والإبداع، والصعوبات التي تعترض الكتابة النقدية بالمغرب التي تبقى حبيسة الفضاء الجامعي والمهتمين، مثيرا الانتباه إلى بعض السلوكات “الشاذة” حين يسعى الناقد لإرضاء لجهات أو يرغب في الحصول على جوائز، حتى أصبح لدينا نقادأكمل القراءة »
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