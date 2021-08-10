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“قضاة الشارع” يقتلون متحرشا
اعتقال 12 منهم بعد العودة إلى تسجيلات كاميرا مقهى أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال، أخيرا، 12 موقوفا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة، بعدما طبقوا قضاء الشارع في حق شاب، وارتكبوا أعمالا وحشية في حقه، بسبب خلافه مع عشيقته داخل مقهى، ما تسبب في وفاته، قبل وصوله إلى المستشفى.أكمل القراءة »
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