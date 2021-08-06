الرياضة
الحسنية يخطف غردماني من آسفي
الصبار يوقع لشباب المسيرة في صفقة انتقال حر نجح حسنية أكادير في خطف شرف الدين غردماني من فريقه أولمبيك آسفي، بالمجان، بعد نهاية عقده مع نهاية الموسم الماضي، ليوقع عقدا يمتد لثلاثة مواسم. وقال مصدر تابع المفاوضات بين الطرفين، إن الفريق الجديد لغردماني لن يكون ملزما بأداء مصاريف التكوين لفائدةأكمل القراءة »
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